YKS TARİHİ 2024: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte? TYT, AYT ve YDT oturumları ile üniversite sınavı tarihi

Her yıl TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS'nin 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak edildi. YKS sınavının ne zaman yapılacağı, başvuru sürecine ilişkin bilgiler ve sonuçların erişime açılacağı tarih belli oldu. ÖSYM 2024 sınav takvimini geçtiğ,imiz gün yayımladı. İşte, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavının tarihi...

2024 YKS NE ZAMAN?

YKS tarihi 2024 ÖSYM sınav takvimi ile netleşti.

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ise 9 Haziran 2024'de yapılacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları 2024 ÖSYM sınav takvimine göre; 1 Şubat Perşembe günü başlayacak.

YKS başvuru süreci 26 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek.

YKS geç başvurusu ise 5 Mart ile 7 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları sınava giren kişiler için 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü erişime açılacak.





