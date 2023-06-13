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YKS TARİHİ, SAATİ VE OTURUM SÜRESİ: YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM 2023 TYT, AYT ve YDT oturumlarının süresi

13.06.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavı 2023 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hayalini kurdukları üniversitede istedikleri bölümü okumak isteyen öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavının tarihi, saati ve oturumların süresi merak konusu oldu. Peki, 2023 YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ÖSYM tarafından yapılan YKS açıklaması ile TYT, AYT ve YDT oturumlarının süresi...

YKS TARİHİ, SAATİ VE OTURUM SÜRESİ: YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM 2023 TYT, AYT ve YDT oturumlarının süresi

YKS ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar Haziran ayı nedeniyle hız kazandı. ÖSYM'den yapılan açıklama ve üniversite sınavına dair detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi "2023 YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavının tarihi...

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YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

yks tercih yapan kişi

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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