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YKS TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM ile YKS tercihleri nasıl yapılır? YÖK Atlas tercih robotu ve üniversite tercih ekranı

28.07.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih başvuruları devam ediyor. Üniversite tercihleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci 8 Ağustos tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Birçok kişi internette YKS tercih kılavuzu 2023 ile 2 yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal, eğit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte, YÖK Atlas tercih robotu ve üniversite tercih ekranı...

YKS tercih başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. YKS tercih kılavuzu 2023 ÖSYM AİS ekranında erişime açıldı. . Lisans ve önlisans eğitimi görmek isteyen adaylar istedikleri bölümü tercih edecekler. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üniversite tercihi yaparken onlara yön verecek. YÖK Atlas tercih robotu ve üniversite tercih ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başladı. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS ÜNİVERSİTE TECİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih robotu üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci nedeniyle büyük önem arz ediyor.

Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.

YÖK Atlas tercih robotu, lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgileri açısından önemlidir.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU LİSANS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU ÖN LİSANS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların bir hafta içinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

Konuya dair etaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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