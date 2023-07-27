EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS TERCİH ROBOTU 2023: YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? ÖSYM Lisans-Ön Lisans üniversite ve bölüm taban puanları

YKS TERCİH ROBOTU 2023: YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? ÖSYM Lisans-Ön Lisans üniversite ve bölüm taban puanları

27.07.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından bugün tercih süreci nihayet başlıyor. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden üniversite tercih listelerini girecekler. Peki, 2023 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte YÖK Atlas tercih robotu...

YKS tercih robotu 27 Temmuz 2023 Perşembe günü itibarıyla arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasına yer alıyor. YKS tercihleri bugün başlıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgisini baz alarak tercih yapacaklar. Birçok kişi "2023 YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih robotu üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan tercih süreci nedeniyle büyük önem arz ediyor.

Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.

YÖK Atlas tercih robotu, lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgileri açısından önemlidir.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU LİSANS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU ÖN LİSANS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.

ÖSYM'NİN YKS ÖN BİLGİ AMAÇLI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

yks 2

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

thumbs_b_c_fefc6694db7828743acde0287c19aef1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS'de tercihler başlıyorYKS'de tercihler başlıyor
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdıKPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdı
Anahtar Kelimeler:
yks tercih yks tercih robotu yks tercihleri ne zaman yök atlas tercih robotu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.