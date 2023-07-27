YKS TERCİH ROBOTU 2023: YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? ÖSYM Lisans-Ön Lisans üniversite ve bölüm taban puanları

YKS tercih robotu 27 Temmuz 2023 Perşembe günü itibarıyla arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasına yer alıyor. YKS tercihleri bugün başlıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgisini baz alarak tercih yapacaklar. Birçok kişi "2023 YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih robotu üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan tercih süreci nedeniyle büyük önem arz ediyor.

Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.

YÖK Atlas tercih robotu, lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgileri açısından önemlidir.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.



