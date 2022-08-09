YKS TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? ÖSYM YKS tercih sonuçları tarihi!

YKS tercih sonuçları tarihi hayalini kurduğu üniversitede istediği bölümde okuma hayalini kuran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan YKS tercih işlemlerinin ardından öğrenciler tercih sonuçlarını için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonuçları tarihi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

5 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversitelerde 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıt işlemleri gerçekleşecek. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından YKS ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Buna göre YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

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