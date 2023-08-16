YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 ÖSYM EKRANI: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 'YKS tercih sonuçları açıklandı' duyurusu bekleniyor!

YKS yerleştirme sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından heyecanla beklenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. T.C. kimlik numarası ile şifrelerini girerek sisteme giriş yapan üniversite öğrencisi adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yaptı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek YKS tercih sonuçları açıklamasına çevrildi. İşte, sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranı...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile YKS yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2022 yılında 22-26 Ağustos arasında yapılmıştı.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



