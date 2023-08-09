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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 TARİHİ: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sonuc.osym.gov.tr ekranı

09.08.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci dün saat 23.59'da sona erdi. İşlemler adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yaptı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranı...

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından gerçekleştirilen tercih sürecinin sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

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2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin en geç 25 Ağustos tarihine kadar açıklama yapması bekleniyor.

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