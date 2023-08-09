YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 TARİHİ: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sonuc.osym.gov.tr ekranı

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından gerçekleştirilen tercih sürecinin sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin en geç 25 Ağustos tarihine kadar açıklama yapması bekleniyor.



