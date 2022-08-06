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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları için beklenen tarih

06.08.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu sonrasında sorgulanmaya başladı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan YKS tercih işlemlerinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları için tarih verildi mi?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları için beklenen tarih

2022 YKS tercih ve yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, üniversite adayları sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları için tarih verildi mi?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

yks yerleştirme sonuçları

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci tercih kılavuzunu incelemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YKS tercih işlemleri başladı.

5 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversitelerde kayıt işlemleri gerçekleşecek. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından YKS ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Buna göre YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

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