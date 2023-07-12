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YKS TERCİH TARİHLERİ 2023: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2 ve 4 yıllık üniversite tercihleri için gözler ÖSYM'de

12.07.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih tarihleri ile ilgili sorgulamalar, üniversite sınav sonucunun 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak olması nedeniyle hız kazandı. Sonuçların ilanından sonra kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2 ve 4 yıllık üniversiteler için YKS tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS tercih tarihleri internette araştırılıyor. Sınava katılım gösteren üniversite adaylarının gözü kulağı tercih tarihleri için ÖSYM'ye çevrildi. Öte yandan YKS tercih kılavuzu ve kontenjanlar da şimdiden araştırılıyor. İşte, YKS tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

yks

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

optik form

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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