YKS TERCİH TARİHLERİ 2023: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2 ve 4 yıllık üniversite tercihleri için gözler ÖSYM'de

YKS tercih tarihleri internette araştırılıyor. Sınava katılım gösteren üniversite adaylarının gözü kulağı tercih tarihleri için ÖSYM'ye çevrildi. Öte yandan YKS tercih kılavuzu ve kontenjanlar da şimdiden araştırılıyor. İşte, YKS tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.