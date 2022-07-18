YKS tercih tarihleri belli oldu mu? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler için ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. 2022 tercih tarihleri ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kontenjan klavuzunun bu hafta içinde yayımlanacağını açıkladı. YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte heyecanın bir kat daha arttığı süreçte yeni akademik yıla üniversiteli olarak başlamak isteyen yüz binlerce öğrenci YKS tercih tarihleri ve tercih klavuzunun açıklanmasını bekliyordu. Konu ile ilgili açıklama yapan ÖSYM, beklenen tarihleri sosyal medyadan duyurdu. İlk duyuru ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Aygün, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi.

Sınav tercihlerini ÖSYM'nin sitesinde yapacak olan üniversite adaylarının YKS sonuç sorgulaması yaparak puanlarını öğrenmesi gerekiyor. Barajı geçen adayların tercih yapmaya hak kazanacağı süreç, klavuzun incelenmesi ve istenen şartlar göz önünde bulundurularak tercih yapılmasıyla devam edecek. Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

2022 YKS SINAV SONUCU SORGULAMA

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 18-19 Haziran'da gerçekleştirilmişti. ÖSYM sürpriz yaparak sonuçları verilen tarihten erken açıkladı. Sonuçların açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından duyurdu.

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