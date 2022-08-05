YKS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2022 YKS tercihleri ne zaman son, saat kaçta?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri saat kaçta bitiyor? sorularının yanıtlarını öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarında sorgulamalarını sürdürüyor. 17-18 Haziran'da tamamlanan YKS sınavının tercihleri, 27 Temmuz'da alınmaya başlamıştı. YKS tercihlerinin son gününe gelen öğrenciler, sonuçların bugün saat kaçta son bulacağını ve ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. ÖSYM konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 saat 23:59'a kadar devam edecek.

Adaylar, http://osym.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

YKS tercih işlemlerinin bitiminden yaklaşık 2 hafta sonra açıklanması bekleniyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanacak tercih işlemleri sonrası sonuçlar açıklanacak.



