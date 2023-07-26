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YKS TERCİH yapıp gitmezsem puan düşer mi? 2023 YKS TERCİHLERİ ile yerleşince seneye kaç puan düşer? AYT-TYT OBP hesaplama

26.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih süreci yarın (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla başlayacak. 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarına göre tercih yapacak kişiler yerleşebilecekleri okulların araştırmasını yapıyor. "YKS'de tercih yapıp gitmezsem puan düşer mi? " sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. Peki YKS tercihleri ile yerleşince seneye kaç puan düşer?

YKS tercih süreci nedeniyle araştırmalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları ÖSYM Başkanı Ersoy'un sosyal medya paylaşımı ile eş zamanlı olarak açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi sonuc.osym.gov.tr'den TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları puanı öğrendi. Şimdi gözler üniversite tercih sürecine çevrildi. Bu nedenle kararsızlık yaşayan birçok kişi arama motorlarında "YKS'de tercih yapıp gitmezsem puan düşer mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercihleri ile yerleşince seneye kaç puan düşer? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS'DE TERCİH YAPIP GİTMEYENLERİN PUANI DÜŞER Mİ?

YKS'de tercih ettiğiniz bölümlerden herhangi birine yerleşemezseniz okul puanınız düşmez. Fakat yerleşirseniz, okula kayıt yaptırmasanız dahi puanınız düşer.

Tercih yaptıktan sonra herhangi bir bölüme yerlşemediğinizde, ek tercihlerde OBP okul puanınız düşmeyeceği gibi sonraki yıllarda sınava girdiğinizde de OBP puanınızda herhangi bir düşüş yapılmaz.

YKS'DE TERCİH YAPIP YERLEŞENLERİN SENEYE KAÇ PUANI DÜŞER?

Yerleştirilmiş olan bazı adayların puanı gelecek sene düşmez.

Sınavsız geçiş ile bir üniversiteye yerleştirilen adayların OBP'lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Puan kesintisi olduğu zaman diploma puanı ise yarı yarıya düşerek hesaplanacaktır.

YKS OKUL PUANI NE ZAMAN DÜŞER?

Lisans bölümünü kazanıp gitmeyince, lisans bölümü kazanıp gidip, lisans eğitimi alırken diğer sene tekrar sınava girince, ön lisans bölümü kazanıp gitmeyince, kayıt yaptırılsa da yaptırılmasa da yetenek sınavı ile yerleşince, açık öğretim kazanınca.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 27 Temmuz 2023 Perşembe günbü itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.

ÖSYM'NİN YKS ÖN BİLGİ AMAÇLI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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