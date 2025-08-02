YKS tercihi yapmadan önce dikkat! Üniversitelerde 27 yeni bölüm açıldı: YKS tercihi yapmadan önce bu kılavuzu inceleyin…

Milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri dün itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS tercih kılavuzunda, bu yıl ilk kez yer alan 27 yeni bölüm adayların ilgisini çekiyor. Bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijitalleşme gibi alanlarda tasarlanan bu bölümler, sektör ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefliyor.

2025 YKS TERCİH KILAVUZUNDA YENİ AÇILAN BÖLÜMLER

Bu yıl kılavuzda ilk kez yer alan 3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere toplam 27 yeni program, çağın ve iş gücü piyasasının taleplerine göre şekillendirildi.

İşte o bölümler:

Tarımda Dijitalleşme kapsamında Lisans programları: Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımda dijitalleşme kapsamında, Ön Lisans Programları: Dijital Tarım Teknolojileri, Akıllı Sera Teknolojileri, Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yeşil beceriler alanında, Lisans Programı: Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi

Yeşil beceriler alanında, Ön Lisans Programları: Akıllı Altyapılar Teknikerliği, Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği, Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği, Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği, Karbon Yönetimi Teknikerliği, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği, Yenilenebilir Enerji Teknikerliği, Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği

Sağlıkta alanında, Ön Lisans Programları: Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği, Tele-Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği

Sanayi alanında, Ön Lisans Programları: Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı, Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri, Havacılık Elektroniği Teknolojileri, Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği, Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü, Talaşlı Üretim Teknikerliği, Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri, Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi, Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİDE ARTAN TALEP

2023’ten bu yana yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi alanlarda 20 üniversitede açılan 72 yeni program, geçen yıl yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Bu yıl ise bu tür programların uygulandığı üniversite sayısı 80’in üzerine çıktı. Yeni açılan bölümler, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü karşılamak için önemli bir adım olarak görülüyor.

ADAYLARA TAVSİYE: KILAVUZU İNCELEYİN!

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 YKS tercih kılavuzunu detaylıca inceleyen adaylar, bu yeni bölümleri değerlendirerek gelecekteki kariyer planlarını şekillendirebilir. Tercih süreci devam ederken, çağın gereksinimlerine uygun bu yenilikçi programlar, adaylar için büyük fırsatlar sunuyor.