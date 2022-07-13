YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak? Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürer? Üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS sonuçlarını heyecanla bekleyen üniversite adayları tercih günlerininde ne zaman olacağını merak ediyor. YKS sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak. Açıklanan sınav sonuçlarından kısa bir süre sonra üniversite tercih dönemi başlayacak. Adaylar YKS tercihlerinin ne zaman olacağını yaklaşan YKS sonuç günüyle beraber daha sık sorgulamaya başladı. Peki YKS 2022 tercihleri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte Üniversite tercih günleri...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK,KAÇ GÜN SÜRER?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor.

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta içinde YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Geçen sene 5-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan tercihler 15 gün sürmüştü. Bu sene de 15 gün sürmesi bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor.

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı

tarih, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

