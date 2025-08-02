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YKS tercihleri için kritik tarih yaklaşıyor: YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih tarihleri...

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 1 Ağustos'ta başladı ve 13 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Tercih yapacak adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalar ve merak edilenler haberimizde.

YKS tercihleri için kritik tarih yaklaşıyor: YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih tarihleri...
Sedef Karatay

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini süslediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi tüm hızıyla devam ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 milyon 560 bini aşkın adayın başvurduğu YKS'nin ardından, tercih süreci 1 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Öğrenciler, hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini yapıyorlar.

YKS tercihleri için kritik tarih yaklaşıyor: YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih tarihleri... 1

TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

YKS tercihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre 13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Tercih süresinin uzatılmayacağı göz önünde bulundurularak, adayların son günü beklemeden tercihlerini tamamlamaları önem taşıyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabilecekler. Tercih yapmadan önce ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 YKS tercih kılavuzunu dikkatlice incelemek, bölüm kontenjanları, özel koşullar ve diğer önemli bilgileri öğrenmek büyük önem taşıyor. Kılavuz, adayların doğru ve bilinçli tercihler yapmasına yardımcı olacak detaylı bilgiler içeriyor.

YKS tercihleri için kritik tarih yaklaşıyor: YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih tarihleri... 2

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar, tercih yapacak adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları vurguluyor:

  • İlgi ve Yetenekler: Adaylar, öncelikle kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini göz önünde bulundurmalı. Seçilecek bölümün, adayın kişisel özellikleriyle uyumlu olması, başarılı ve mutlu bir üniversite hayatı için kritik önem taşıyor.

  • İstihdam Olanakları: Tercih edilecek bölümün gelecekteki istihdam olanakları da dikkate alınmalı. İş gücü piyasasının ihtiyaçları ve mezuniyet sonrası kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak tercih yapmak, mezuniyet sonrası iş bulma sürecini kolaylaştırabilir.

  • Bölümün İçeriği ve Müfredatı: Tercih edilecek bölümün ders programı, müfredatı ve eğitim kadrosu hakkında detaylı bilgi edinmek gerekiyor. Bölümün sunduğu imkanlar, laboratuvar olanakları ve staj imkanları da değerlendirilmesi gereken önemli faktörler arasında yer alıyor.

  • Üniversitenin Konumu ve İmkanları: Üniversitenin bulunduğu şehir, kampüs olanakları, sosyal aktiviteler ve ulaşım imkanları da tercih sürecinde göz önünde bulundurulmalı. Adaylar, üniversitenin sunduğu sosyal ve kültürel imkanların kendilerine uygun olup olmadığını değerlendirmeli.

  • Sıralamalar ve Kontenjanlar: Tercih listesi oluşturulurken, 2024 yılındaki bölüm sıralamaları ve kontenjanları dikkate alınmalı. Adaylar, kendi sıralamalarına yakın olan ve istedikleri bölümleri listenin başına yazmalı. Ancak, sürpriz sonuçlarla karşılaşmamak için listenin alt sıralarına daha garanti seçenekler de eklenmeli.

YKS tercih dönemi, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini şekillendirecek önemli bir adım. Adayların, yukarıda belirtilen hususlara dikkat ederek, bilinçli ve doğru tercihler yapmaları büyük önem taşıyor. 13 Ağustos'ta sona erecek olan tercih sürecinde tüm adaylara başarılar dileriz. Unutmayın, doğru tercih hayatınızı değiştirebilir!

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