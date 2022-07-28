YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercih dönemi ne zaman bitecek? İşte YKS tercih dönemi takvimi ve tercih ekranı!

YKS tercih ekranı 27 Temmuz Çarşmaba günüyle beraber adayların erişimine açıldı. Adaylar, ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün YKS tercihleri hakkındaki açıklamasından sonra tercihler ile ilgili aklına takılan soruların yanıtlarını merak ediyorlar. "YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok vatandaş "YKS tercihleri ne zaman bitiyor?" konu başlığını arama motorlarında sorguluyor. İşte YKS tercihleri bitiş tarihi ve tercih ekranı...

YKS TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

YKS tercih süreci 27 Temmuz Çarşamba günü başladı.

Adaylar, YKS tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr web sitesinden bireysel olarak yapacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU 2022

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



