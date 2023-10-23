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  4. YKS Türkiye 13’üncüsü ikinci soruda elendi! Bakın hangi soruya yanlış yanıt verdi

YKS Türkiye 13’üncüsü ikinci soruda elendi! Bakın hangi soruya yanlış yanıt verdi

23.10.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun süredir sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan YKS 13'üncüsü Bünyamin Kalaycı heyecanına yenik düşerek 2. soruda elendi. Kalaycı bakın hangi soruyu bilemedi...

Soruları ve yarışmacılarıyla sık sık gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı. Birçok katılımcının soruları yanıtlamaya çalıştığı programda YKS 13.'sü olan bir yarışmacı da dikkat çekti.

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Bu sene YKS'ye katıldığını ve bu sınavda başarılı olarak Türkiye 13'üncüsü olduğunu söyleyen Bünyamin Kalaycı ikinci soruda elendi.

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Kalaycı "İnternet sitelerinde, parola güvenliği açısından 'yeni parola' oluşturulurken aranan kriterler arasında genellikle hangisi olmaz?" sorusuna yanlış yanıt verdi.

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Yarışmacı sorunun yanıtları arasında yer alan "En az bir özel karakter içermesi" şıkkını seçti.

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Doğru yanıtın "Doğum tarihine tıpatıp uyması" olduğunu öğrenen Bünyamin Kalaycı şaşkınlığını gizleyemedi.

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