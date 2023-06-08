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YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI 2023: YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM açıkladı!

08.06.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ulaşım ve barınma desteği başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek sınava girecek olan depremzede öğrenciler için yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları ne zaman, hangi tarihte? YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları nasıl yapılır?

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI 2023: YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM açıkladı!

YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. YKS ulaşım ve barınma desteği başvurularına dair Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yazılı açıklama yayımladı. Yapılan açıklamaya göre birçok ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremi sebebiyle ikamet ettikleri il/ilçe dışında bir sınav merkezine atanan öğrencilere ulaşım ve barınma desteği sağlanacak.

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YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTTE?

YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları ile ilgili detaylar belli oldu.

YKS sınavına farklı illerde girecek öğrenciler ulaşım ve barınma desteği için başvurularını 01- 12 Haziran 2023 tarihleri arasında yapabilmektedirler.

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YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ NASIL ALINIR?

YKS ulaşım ve barınma desteği ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir.

Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkândan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 01- 12 Haziran 2023 tarihleri arasında Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır."

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