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  4. YKS üniversite taban puanları 2022: ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ön lisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarında son durum

YKS üniversite taban puanları 2022: ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ön lisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarında son durum

23.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı YKS üniversite taban puanları, başarılı sıralaması ve kontenjanları, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla birlikte belli oldu. 18 Temmuz tarihinde açıklanan YKS sonuçlarının ardından sınava giren 3 milyonu aşkın öğrenci, TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu 2022 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi.

YKS üniversite taban puanları 2022: ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ön lisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarında son durum

18 Temmuz tarihinde açıklanan 2022 YKS sonuçlarıyla birlikte, sınava katılım sağlayan milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi bekliyor. Güzel bir üniversite okuma hayaliyle tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 yılı üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listelerini inceliyor. Yayınlanan tercih kılavuzuyla birlikte öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık lisans veya ön lisans programlarından hangilerine tercih yapmaları konusunda fikir edinebiliyor.

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

TYT ve AYT puanıyla tercih yapacak olan adayların 24 tercih hakkı olacak.

yks

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