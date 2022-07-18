YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki YKS üniversite taban puanları belli oldu mu? 2022 YKS başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

YKS BAŞARI SIRALAMASI VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

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YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

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Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden duyurulacak.



