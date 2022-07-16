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YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite lisans ve ön lisans taban puanları açıklandı mı?

16.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS, 18-19 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınava giren binlerce aday heyecanla sınav sonuçlarını beklerken tercih edecekleri üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. YKS sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Sonuçların açıklanmasına az bir zaman kala, adaylar üniversite taban puanlarını sorguluyor. Peki, YKS üniversite taban puanları belli mi? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite lisans ve ön lisans taban puanları açıklandı mı?

YKS sınavına katılan yüz binlerce adayın gözü kulağı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bununla beraber "YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı da hızla araştırılmaya başlandı. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli mi, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar..

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 üniversite taban puanları, sınav sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak.
Sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM üzerinden kontrol edilecek. Sonuçlar 20 Temmuz'da belli olacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler
sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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