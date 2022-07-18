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YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2022? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı!

18.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası yapılan açıklama sonrası birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2022? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama...

YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2022? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı!

Üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar MSYM'nin açıklaması sonrası internette araştırma yapmaya başladı. Peki YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2022? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarına haberimizen ulaşabilirsiniz...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

YKS tercih kılavuzu ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden duyurulacak.

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