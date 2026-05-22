Bilgi Üniversitesi kapatıldı, öğrenciler şaşkına döndü: ‘Ne yapacağız şimdi!’

İstanbul Bilgi Üniversitesi resmen kapatıldı. Kararın ardından özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken, sosyal medyada paylaşılan bir öğrencinin sözleri gündem oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izni kaldırılırken, karar binlerce öğrencide belirsizlik yarattı. Mezuniyetine yalnızca iki hafta kaldığını belirten bir psikoloji bölümü öğrencisinin, “Sınavlarıma nasıl gireceğim, mezun olabilecek miyim bilmiyorum” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Bilgi Üniversitesi kapatılması sonrasında Bilgi Üniversitesi son sınıf öğrencisi olduğunu belirten bir öğrencinin bu karar karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatması sosyal medyada gündem oldu.

Bilgi Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirten genç şu ifadeleri kullandı:

"5 senedir gittiğim, kazandığım, ücretini ödediğim, emek verdiğim, psikoloji bölümünde iki haftaya mezun olacağım okulum az önce kapatıldı. Ve okula ulaşamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz, nereden mezun olacağız? Hiçbir fikrimiz yok. Mezuniyet elbisesi bakıyordum. Şimdi sınavlarıma nasıl gireceğim, mezun olabilecek miyim, nereden mezun olacağım?"

