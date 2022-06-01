YKS'ya girecek öğrenciler dikkat! ÖSYM duyurdu, sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. YKS giriş belgelerinin erişme açıldığına dair haberi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medyadan verdi. YKS ile bir açıklama da ÖSYM'den geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.