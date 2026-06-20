2026 YKS yorumları: TYT kolay mıydı, zor muydu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 340 bin 321 kişi görev aldı.

İlk oturumun bitmesiyle birlikte sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler, öğrencileri alkışlarla karşıladı. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren sınavın ardından çıkan adaylar, aileleriyle sarılarak sınav stresini geride bıraktı.

Bazı veliler çocuklarına moral verirken, bazı öğrenciler ise arkadaşlarıyla bir araya gelerek sınavı değerlendirdi. Sınav sonrası açıklamalarda bulunan adaylar, soruların genel olarak önceki yıllara göre daha kolay olduğunu belirtirken yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) odaklanacaklarını söyledi.

"SORULAR, ÖNCEKİ SENELERE GÖRE NORMALDİ"

Sanberk Raim, "Geçen seneden, hatta 11'inci sınıftan beri çalışsaydım benim için daha kolay olurdu. Hatam 11'inci sınıfta okulu salmamdı. Ama 12'nci sınıfta en azından biraz oturup çalıştım. Netlere bakarsak bir 70-80 arası gelir diye düşünüyorum. Artık yarın AYT'ye bakacağım. Burası İstanbul Üniversitesi Fizik Fakültesi. Fizik okumak istiyorum. Çocukluğumdan beri fiziğe karşı ilgim var. Astronomiye karşı da ilgim var ama daha çok fizik diyelim" dedi.

Yiğit Teke, "Sınav güzel geçti. Zaten çalışmıştım. Çalışmamın verdiği azimle güzel bir sonuç alacağımı düşünüyorum. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım, yaptığımı da düşünüyorum. Sorular, önceki senelere baktığıma göre normaldi. Çok zor bir soru yoktu. Çalışan yapabiliyor diyelim. İlk kez giriyorum. Hedefim polislik. Polis Meslek Yüksekokulu'nu okumak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIK SÜRECİ PSİKOLOJİK AÇIDAN ZORDU"

Efe Kavlu, "Sınavım iyi geçti. Çok kötü de değildi, çok iyi de değildi. Bana göre kolay bir sınavdı. Diğer senelere göre daha kolaydı. İyi bir sonuç bekliyorum. Hedefim İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Matematikte eleyici sorular vardı ama onun haricinde kolay sorulardı bence. Hazırlık süreci psikolojik açıdan zor bir süreçti. Yorucuydu" dedi.

"MATEMATİK BİRAZ DAHA ÖSYM DİLİNE YAKINDI"

Emirhan Demir, Türkçe, felsefe ve matematik testlerinde biraz zorlandığını belirtti. İklim Sevil Yıldız, genel olarak güzel bir sınav olduğunu belirterek, "Çok stres olmadığım için denemeden farklı hissettirmedi. Sosyal bilgiler genel olarak daha belirleyiciydi. Onun haricinde güzel bir sınavdı. Hedefim hukuk, beklediğimden daha yüksek performans gösterdiğimi düşünüyorum" dedi.

Irmak Özseven ise "Türkçe güzel başladı, sonra ben matematikle devam ettim. Matematik biraz daha ÖSYM diline yakındı zaten, alıştığımız tarzdaydı. Sosyal bilgiler beklediğimden daha zordu. Yerleşeceğim ilk defa, geçen sene mezuna bırakmıştım, İstanbul’da okumak istiyorum" diye konuştu.

"BİLGİYE DAYALI SORULAR VARDI"

Sınava giren adaylardan Elif Cantürk, sınava daha önce de girdiğini belirterek, sınavın eleyici nitelikte olduğunu ifade etti.

Cantürk, "Şıklar arasında kalma olayı artmış. Önceden iki şık arasında kalıyorduk, şimdi beş şık arasında kaldığım sorular oldu. Ama güzeldi, umarım bütün gençler emeklerinin karşılığını alır" dedi.

Zorluk seviyesinin arttığı değerlendirmesinde bulunan Cantürk, "Ben sözelciyim. Türkçe sorularında zorlaşmaya gitmişler gerçekten. Gramer ağırlığı verilmişti mesela. Bu da hoşuma gitti bir yandan, eleyiciliği artmış sınavın" ifadelerini kullandı.

Ayçelen Dodurga, 13 yıl önce de üniversite sınavına girdiğini, şimdi ise podoloji bölümünü okumak istediğini söyleyerek, "13 yıl sonrasında tekrar böyle bir tecrübe oldu. Formüle dayalı bir sistemden böyle bir sisteme geçmek bizim için tuhaftı açıkçası. Zorlandım aslına bakılırsa çünkü sayısalda bile paragraf sorusu çözüyormuşum gibiydi. Ama yine de çok tedirgin olacak veya korkulacak bir şey yoktu" dedi.

"SINAVDA ZORLAYICI SORULAR VARDI"

Alper Tuğra Yıldız ise sınavının güzel geçtiğini ve iyi sonuçlar beklediğini ifade ederek, "Sınavda zorlayıcı sorular vardı. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Sosyal kısmı biraz zordu, bilgiye dayalı sorular vardı. Sayısal geçen seneye kıyasla biraz daha kolaydı" dedi.

Veliler de sınavın yapıldığı okullara gelerek çocuklarını yalnız bırakmadı. Dışarıda bekleyen veliler, sınav bitiminde adayları alkışlarla karşıladı.

(AA-DHA)

Kaynak: DHA