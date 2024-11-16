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Yoğun bakıma alınmıştı... TFF ile Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu paylaşımı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.11.2024 16:33
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş Kulübü, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yoğun bakıma alınmıştı... TFF ile Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu paylaşımı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş Kulübü, sağlık durumu nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında bulunan eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF tarafından yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu Tayfur Havutçu'nun bir süredir devam eden hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu'nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
TFF Türkiye Futbol Federasyonu beşiktaş
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