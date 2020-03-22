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Yoğun bakımda olan Burak Akkul'un eşi Seda Akkul'dan açıklama: Korona'yı getirdiniz demekten vazgeçin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Çok Gezenti programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul'un yoğun bakım tedavisi sürerken karantinada olan eşi Seda Akkul'dan açıklama geldi. Akkul açıklamasında "lütfen 'ülkeye korona getirdiniz’ yazmaktan vazgeçin" dedi.

Yoğun bakımda olan Burak Akkul'un eşi Seda Akkul'dan açıklama: Korona'yı getirdiniz demekten vazgeçin!

Çok Gezenti programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıkmış, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Eşi de karantina da olan Akkul'un durumu şimdilik stabil. Akkul'un eşi Seda Akkul sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Akkul'un açıklaması:

"Burak yoğun bakımda stabil. Daha iyi olması için duanıza, iyi dileklerinize ihtiyacı var. Doktorlar onunla çok iyi ilgileniyor. Ben karantinada hastanede tedavi altındayım. Burak’ın doktoru ile ilgili haberler de yanlış. Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben ‘fiziken’ kötü değilim. Korona pozitif tedavisi oluyorum.

Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak’a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni. Sadece sizden dua, iyi dilek, enerji, hanginiz nasıl iyi hissedeceğine inanıyorsanız; Burak için istiyorum, bunların Burak’a iyi geleceğini ve çabucak iyileşeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum.

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KORONAYI BİZ GETİRMEDİK!

Bir şey daha var, ‘lütfen ülkeye korona getirdiniz’ yazmaktan vazgeçin. Buna inanmıyorum, Burak için kötü düşünmeyin. Burak tonsilit sebebi ile tedavi oluyordu. Ben ailemin yanına gittiğimde korona haberleri henüz Çin ve İtalya ile sınırlı idi. Ülkemizde hiç vaka haberi yoktu ve Londra’da da henüz tek bir vaka açıklanmış iyileştiği bildirilmişti.

Çin, İtalya ve İran dışında ülkelere seyahat etmememiz için bir açıklama, uyarı yoktu. Burak yanıma geldiğinde bu hafta yayına girmesi gereken ‘yeni bölüm sorumlululuğu’ ile hareket ediyordu.

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Çünkü dünyada haberler henüz bu halde değildi ve Burak gelmeden önce dr’a gitmiş, tonsilit teşhisi ile ilaç kullanıyordu. Londra'ya geldiği 3. gün öksürüğü arttı orada bağlı olduğumuz sağlık kurumuna başvurduk. Tüm belirtileri anlattık ve ‘risk taşımadığı’ iletildiği için mevcut tedavisine devam etti.

ÇEKİMİ İPTAL EDİP ÖNLEM ALDIK

Korona haberleri yoğunlaşınca çekimi iptal edip ‘risk altında olmadığımız’ söylendiği halde maske-eldiven gibi önlemler alıp İstanbul’a döndük. Döner dönmez evimize en yakın özel hastaneye başvurduk ve yine tonsilit teşhisi ile eve gönderildik; biz yine de izole olduk kimseyle görüşmedik, dışarı çıkmadık. İki gün içinde ateşi çok yükselince aynı hastanenin önerisi ile Kartal eğitim araştırmaya geldik ve ivedilikle karantinaya alındı. Sonraki süreci zaten biliyorsunuz.

Lütfen Burak için kötü bir şey düşünmeyin yazmayın. Lütfen dua edin. Burak iyi olacak. Ülkemiz iyi olacak. Dünya iyi olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum."

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