Yoğun bakımdaki hastalara şifa dağıtan doktor çift, zorlukları el ele aşıyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde görev yapan uzman doktor çift, Kovid-19 sürecindeki zorlu mesailerini birbirlerine verdikleri destekle sürdürüyor.

Dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en ön safı yoğun bakım servisinde görev yapan sağlık çalışanları, hastaları hayatta tutabilmek için çabalıyor.

Hastalara şifa vermek için mücadele eden sağlık çalışanları arasında yer alan uzman doktorlar Mehmet Akif ve Selma Genç çifti, evliliklerindeki uyumu iş hayatlarına da yansıtıyor. Yaklaşık 19 yıllık evli çift, yaptıkları işin zorluklarını, birbirlerine duydukları sevginin gücü ve mesleklerine olan aşklarıyla aşıyor.

El ele girdikleri hastanenin koridorlarında hastaların yardımına koşan doktor çift, aşılama ve insanların maske, mesafe, hijyene dikkat etmesiyle salgının etkilerinin azalmasını umut ediyor.

-"Birbirimize destek oluyoruz"

Atatürk Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisindeki zorlu nöbetleri AA ekibince görüntülenen doktor çiftten Mehmet Akif Genç, eşiyle çalışmanın hep avantajını yaşadığını söyledi.

Hekimler olarak zorlu ve yoğun bir süreçten geçtiklerini aktaran Genç, "İkimiz de bunu iyi anladığımız için aramızda problem çıkmıyor. Her açıdan birbirimize destek oluyoruz. Mesleki açıdan problemim olduğu zaman danışacağım insanın bu kadar yakınımda olması çok güzel. Bunun rahatlığını yaşıyorum. Yoğun bakım servisinde yaşamı da ölümü de sevinci de üzüntüyü de görüyoruz. Bu duyguları eşimle ortak yaşıyoruz. Zorlukları el ele vererek atlatıyoruz." dedi.

Genç, Kovid-19'a kurallara uydukları için yakalanmadıklarını belirterek, yavaş yavaş öğrendikleri ve tecrübeler kazandıkları bir süreçten geçtiklerini dile getirdi.

Eşiyle tecrübelerini paylaştıklarını anlatan Genç, "Evde de hastanede de restoranda da hep 'hastalara nasıl yardımcı olabiliriz' diye konuşuyoruz. İkimizin de doktor olması sıkıntılı dönemde birbirimizi daha iyi anlamımızı sağladı." diye konuştu.

- "Yalnız kaldık"

Selma Genç de eşinin aynı zamanda iyi bir iş arkadaşı olduğunu ifade etti.

Eşiyle mesai yaptıkları için hem birbirlerine destek olduklarını hem de birbirlerini çok iyi anladıklarını kaydeden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntıları da sevinçleri de birlikte yaşıyoruz. Salgın sürecinde yoğun bakımdaki bulaş riskini hep birlikte yaşadık. Karantinaya girsek de birlikte girecektik. Tanıdıklarımız yoğun bakımda çalıştığımız için bizimle uzaktan merhabalaştılar. Daha önce evimize sık gelen arkadaşlarımız bu dönemde hep mesafeliydi. Yalnız kaldık. Ancak onlar Kovid-19'a yakalanıp karantinaya girdiler. Biz hep işimizin başında olduk. Kurallara harfiyen uyduk."

- "Bizim evimiz yoğun bakım"

Genç, yoğun bakımda konuştukları kendilerine gülümseyen bir insanı, 10 dakika sonra nefes alamayacak hale geldiği için makineye bağlamak zorunda kalabildiklerin anlattı.

Çok üzücü anlarla karşılaştıklarını dile getiren Genç, "Hastalar için elimizden geleni yapıyoruz. Uyuyacağımız sırada aramızda 'yarın Ahmet amcanın akciğer filmini görelim' gibi konuşmalar geçiyor. Aslında ailemiz yoğun bakımdaki tüm arkadaşlarımız. Bizim evimiz yoğun bakım. Evimizde acıları da sevinçleri de bir arada yaşıyoruz, birlikte atlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

