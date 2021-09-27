YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı

27.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren hafız Hamza Özdemir: - "Burada kabir azabı yaşıyorum. Kimse gencim, yaşlıyım demesin, aşısını olsun" - "Grip, nezle gibi atlatmak için herkes aşısını olsun. Bakın halimi görüyorsunuz, benden ibret alsınlar, aşılarını olsunlar"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden 27 yaşındaki hafız Hamza Özdemir, aşı olmamanın pişmanlığını yaşarken, herkesi en az iki doz aşı olmaya çağırdı.

Talas ilçesindeki bir camide imamlık yapan Özdemir, 4 günü yoğun bakım olmak üzere 13 gündür hastanede tedavi görüyor.

Oksijen maskesiyle nefes almaya çalışan ve konuşmakta güçlük çeken Özdemir, AA muhabirine, dua etmek için asker uğurlama törenine davet edildiğini, virüsü de buradan kaptığını düşündüğünü söyledi.

Aşı olmayı çeşitli nedenlerle ertelediğini aktaran Özdemir, ailesindeki diğer aşılı bireylerin hastalığı evde hafif şekilde atlattığını dile getirdi.

Kovid-19'un insan ayırt etmediğini vurgulayan Özdemir, "Burada kabir azabı yaşıyorum. Kimse gencim, yaşlıyım demesin, aşısını olsun. Devlet boşuna aşı olun demiyor, devletin bir bildiği var, devletimize güvensinler. Ben şu an bu yatağı boş yere işgal ediyorum, daha ihtiyaç sahibi insanlar var. Ameliyat olması gereken insanlar var, onların tedavileri gecikiyor. Allah devletimizden razı olsun, bu hastaneler bu yükü alıyor, bunlar olmasa ne olacaktı. Beterin beteri var, yan koğuşlarda uyutulan insanlar var, onların hali benden daha kötü. İbret alsınlar, gençliklerine güvenmesinler, aşının yan etkisi var diye düşünmesinler. Milyonlarca insan aşı oluyor, herkeste yan etki olacak diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Özdemir, nefesin kıymetinin bilinmesi gerektiğini, şu an makinelere bağlı nefes almaya çalıştığını belirterek, "Bu hastalık herkesin kapısına uğrayacak, kaçış yok. Grip, nezle gibi atlatmak için herkes aşısını olsun. Bakın halimi görüyorsunuz, benden ibret alsınlar, aşılarını olsunlar. Ben işten güçten erteledim. Türk aşısını bekledim, kısmet olmadı. Beklemesinler, en az iki doz aşılarını olsunlar." dedi.

- "Bir gün bile gecikmesinler"

Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Recep Civan Yüksel de kronik hastalığı olmayan Özdemir'in genç yaşına rağmen hastalığı zor geçirdiğini anlattı.

Özdemir'in yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"Böyle genç hastalarımız çok fazla, ortak noktaları çeşitli sebeplerden dolayı aşısız olmaları. 'Ben gencim, benim kronik hastalığım yok' demesinler, bir gün bile gecikmesinler. Bir günlük gecikme bir cana mal olabiliyor. Aşıda bir gün bir candır. Bir gün bile beklemeden aşı hakkı verilen herkes aşısını olmalı. İkinci doz olanlar, üçüncüyü yaptırsın."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyorDoğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyor
Çizimleri Los Angeles ve California'da sergilenen Türk gencin büyük başarısıÇizimleri Los Angeles ve California'da sergilenen Türk gencin büyük başarısı
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdıİç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı
Anahtar Kelimeler:
Aşı

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:23
Öğle
12:34
İkindi
15:56
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazartesi

Çiftlik Eczane
Kocasinan
Dengiz Eczane
Melikgazi
Güngören Eczane
Kocasinan
Hülya Eczane
Melikgazi
İrfan Eczane
Kocasinan
Çağrı Eczane
Talas
Damla Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.