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Yoğun günün sonu... Rita Ora üstsüz sauna pozuyla dikkat çekti

01.06.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ocak ayında evlenen Rita Ora sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yoğun bir tempoda çalışan şarkıcı son olarak gün sonunda dinlenmek için kendini saunaya attı. Ora'dan üstsüz poz da gecikmedi.

Yoğun günün sonu... Rita Ora üstsüz sauna pozuyla dikkat çekti

Birkaç ay önce yönetmen Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıklayan Rita Ora sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

32 yaşındaki Kosova asıllı Britanyalı pop yıldızı Rita Ora hem sporu hem de diyeti aksatmayarak yaptığı kaslarını sergilemekten de çekinmezken son dönemde yoğun temposunda kendine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor.

Şarkıcı, çırılçıplak soyunup saçlarını tepesine toplamış poz verirken yoğun günün ardından molada olduğunu söyledi.

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Geçtiğimiz ocak ayında evlenen Ora, mutlu birlikteliğin sırrının karşılıklı zaman ayırmaktan geçtiğini söylemişti. Yoğun bir tempoda çalışan çift, birbirlerini asla ihmal etmediklerini dile getirmişti.

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