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Yoğun ilgiyle karşılaşıldı! 2 mumyanın lahiti açıldı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.09.2019 04:14 | Son Güncelleme

Mısır’da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 2 mumyaya ait lahitler açılıp incelemeler yapıldı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Ulusal Medeniyet Müzesi’nde bulunan 2 mumyanın lahiti restorasyon amacıyla açıldı.

Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı. Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mısır mumya

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