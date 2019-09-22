Yoğun ilgiyle karşılaşıldı! 2 mumyanın lahiti açıldı!

Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Ulusal Medeniyet Müzesi’nde bulunan 2 mumyanın lahiti restorasyon amacıyla açıldı.

Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı. Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi. (İHA)

