Yoğunluktan kaçmak için trafiği tehlikeye attılar

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinden Beylikdüzü istikametine akşam saatlerinde yoğun trafik oluştu. Yan yola girdikten sonra yoğunluğu fark eden bazı sürücüler trafik yoğunluğundan kaçmak için geri gitti.
Arkasından gelen araçları düşünmeden trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
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