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Yoğunluktan kaçmak için trafiği tehlikeye attılar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 08:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki yan yolda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı.

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinden Beylikdüzü istikametine akşam saatlerinde yoğun trafik oluştu. Yan yola girdikten sonra yoğunluğu fark eden bazı sürücüler trafik yoğunluğundan kaçmak için geri gitti.

Arkasından gelen araçları düşünmeden trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
D-100 trafik tehlike

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