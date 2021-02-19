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Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi

19.02.2021 23:07 | Son Güncelleme:
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Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi

Fransız orta saha oyuncusu Yohan Cabaye, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Emeklilik kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Cabaye, "17 yıl boyunca tutku ve aşkla futbol oynadım. Anılarımı asla unutmayacağım. Futbol aşkım yüzünden kabullenmek zor olsa da profesyonel kariyerime son veriyorum. Bu yolculuk sırasında bana destek olan herkese teşekkür ederim. Sizler sayesinde hayallerimin ötesine ulaştım." ifadelerini kullandı.

Cabaye, Fransa'da Lille, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, İngiltere'de Newcastle United, Crystal Palace ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde El Nasr formaları giymişti.

Fransa Milli Takımı'nda 48 maça çıkıp 4 gol atan Cabaye, ülkesinde 3 lig, ikişer Fransa Kupası ve Fransa Lig Kupası zaferleri yaşamıştı.

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Fransa
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