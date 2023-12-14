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YÖK, 6 üniversiteyi "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na aldı

14.12.2023 17:57 | Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Akdeniz, Gaziantep, Kocaeli, Ondokuz Mayıs, Sakarya ve Selçuk üniversitelerini, Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021'de başlatılan uygulama kapsamında Türkiye'de 23 araştırma üniversitesi bulunuyor.

Araştırma üniversiteleri, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve işbirliği konularında 32 performans göstergesine göre değerlendiriliyor.

Bu kapsamda Akdeniz, Gaziantep, Kocaeli, Ondokuz Mayıs, Sakarya ve Selçuk üniversiteleri Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na dahil edildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen toplantıda, Araştırma Üniversiteleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından üniversitelerin performanslarının düzenli takip edildiğine işaret etti.

Bu çerçevede Aday İzleme Programı'na dahil edilen 6 üniversiteyi 2 yıllık izleme sürecine alacaklarını belirten Özvar, bu sürecin sonunda kriterleri karşılayanların "araştırma üniversitesi" olarak kabul edileceğini kaydetti.

- "Tüm üniversitelerimizin rekabet gücü üretmesini teşvik ediyoruz"

Türkiye'deki 208 üniversitenin her birinin yıllık araştırma, yayın, proje, paydaşlarla işbirliği, etkileşim, eğitim ve öğretim ile ilgili performanslarının düzenli izlendiğini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Araştırma üniversiteleri programında yer almamasına rağmen araştırma, yayın ve proje performanslarını her geçen yıl yükselten üniversitelerimize de programa dahil olabilme imkanını sunarak bu üniversitelerimizin motivasyonlarını artırmak, araştırma üniversitesi olma potansiyeline sahip üniversitelerimizi de bu tatlı rekabetin içine alarak yeni bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Tüm üniversitelerimizin rekabet gücü üretmesini teşvik ediyor ve bunu çok önemsiyoruz. Rekabet gücü üreten üniversiteler iyi üniversitelerdir. Araştırma üniversitelerine bütçeden ayrılan pay her yıl artıyor. Akademik anlamda daha fazla üreten hocalarımızın ve kurumların desteklenmesini önemsiyorum. Amacımız, daha fazla üreten, performans gösteren üniversitelerin ödüllendirilmesi, üretkenliği azalan üniversitelerimizin teşvik edilmesi, cesaretlendirilmesidir."

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