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Yok artık Galatasaray! Sergio Ramos'u Icardi bitiriyor, yıldız isme transfer telefonu açtı ve...

02.08.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı transferlerle futbol dünyasında adından söz ettiren Galatasaray dur durak bilmiyor. Sarı-Kırmızılılar birçok yıldız isimde mutlu sona ulaşırken, son olarak gündemine Sergio Ramos'u almıştı. Bu transfere dair Mauro Icardi'den de bir hamle geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transferde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, taraftarın çok beklediği Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşırken Arjantinli yıldız ile geçtiğimiz günlerde kendisini Sarı-Kırmızılılar'a bağlayan imzayı atmıştı.

Yapılan transferlerle taraftarını adeta mest eden Galatasaray yönetimi son olarak İspanyol stoper Sergio Ramos'u gündemine alırken, bu transfer için kısa süre içerisinde harekete geçileceği öne sürülmüştü.

ICARDI'DEN RAMOS'A TELEFON

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Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Ramos ilgisi sonrası sarı kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girerek kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Ramos'la görüşen Icardi, tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transfer olması için onu ikna etmeye çalıştı.

MENAJERİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

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Bu süreçte Galatasaray yönetiminin de kolları sıvayarak Ramos için harekete geçtiği ve 37 yaşındaki stoperle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin Ramos'la görüştükten sonra menajeri ile transferlerin şartlarını masaya yatırdığı da gelen bilgiler arasında.

NELSSON YOLCU

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Öte yandan Nelsson için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Sarı-Kırmızılı yönetim gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Danimarkalı oyuncu için iyi bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Böylece, hem kadrodaki maaş yükü azalacak, hem de kasaya para girecek.

SUUDİ ARABİSTAN'A RET!

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Öte yandan, yine İspanya'da yayınlanan spor gazeteleri, Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'dan gelen çılgın teklifleri de düşünebileceğini yazarken, ailesinin S. Arabistan'da yaşamak istemediğini satırlarına taşıdı.

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