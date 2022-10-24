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  4. SON DAKİKA: Bu bir rekor! Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst 32. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi

SON DAKİKA: Bu bir rekor! Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst 32. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi

24.10.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Santra vuruşunun hemen ardından organize bir atak geliştiren konuk ekip Beşiktaş, 32. saniyede Wout Weghorst ile 1-0 öne geçerken, bu sezonun en erken golünü kaydetmiş oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Bu bir rekor! Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst 32. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan Siyah-Beyazlılar santra vuruşunun hemen ardından rakip kaleye yönelirken, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşuyla 32. saniyede 1-0 öne geçti.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

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Karşılaşma öncesi oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Wout Weghorst attığı ayağına gelen ilk topta gol atmayı başardı. Weghorst bu golle, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü kaydetmeyi başardı. Daha önce bu rekor 47 saniyeyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti.

4 GOL 4 ASİST

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Beşiktaş'ın Burnley'den sezon başında kadrosuna kattığı Weghorst, attığı bu golle gol sayısını 4'e yükseltirken, 4 gol 4 asiste sahip tek oyuncu oldu.


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