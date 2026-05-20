Yok artık! Harekete geçildi: Fenerbahçe'den Guardiola hamlesi

Pep Guardiola'nın sezon sonunda Manchester City ile yollarını ayırabileceği iddiası Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adamın geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

GUARDIOLA İÇİN AYRILIK İDDİASI

İngiliz basınından The Athletic’in haberine göre Guardiola, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen sezon sonunda görevini bırakmayı değerlendiriyor. Yaklaşık 10 yıldır Manchester City’nin başında bulunan İspanyol teknik adamın yeni bir maceraya sıcak baktığı öne sürüldü.

Haberde, Guardiola’nın ayrılığı halinde takımın başına geçmesi beklenen ismin ise sezon sonunda Chelsea ile yollarını ayıran Enzo Maresca olduğu belirtildi.

TALİPLERİ ARTIYOR

Dünyaca ünlü teknik direktöre birçok kulüp ve milli takımın ilgi gösterdiği ifade edildi. MLS temsilcisi Inter Miami ile Italy national football team’nin Guardiola’yı göreve getirmek istediği aktarıldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Avrupa ve Amerika’dan gelen teklif ihtimalleri, deneyimli çalıştırıcının sezon sonunda nasıl bir karar vereceği konusundaki merakı daha da artırdı.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Yeni sezonda başkanlık seçimine hazırlanan Fenerbahçe’de de Guardiola ismi gündeme geldi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin, İspanyol teknik adamın durumunu yakından takip ettiği ve gerekli şartların oluşması halinde temas kurabileceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör adayları arasında birçok önemli isim yer alıyor. Antonio Conte, Aykut Kocaman, Jorge Jesus ve İsmail Kartal da adayların değerlendirdiği isimler arasında bulunuyor.