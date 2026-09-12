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Yok artık Icardi! Yeni takımı şaşkına çevirdi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Premier Lig ekibi Everton'ın Arjantinli golcü için harekete geçtiği ve yıldız futbolcunun İngiliz kulübünden gelen teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Yok artık Icardi! Yeni takımı şaşkına çevirdi
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerine yeni bir takımda devam edemeyen Mauro Icardi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Transfer dönemini kulüpsüz tamamlayan Arjantinli yıldızın, Premier Lig'e gitme ihtimali gündeme geldi.

EVERTON ICARDİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

TeamTALK'ın haberine göre Everton, Mauro Icardi transferinde girişimlerini hızlandırdı. İngiliz ekibinin, bonservisi elinde bulunan deneyimli golcü için yaptığı teklifin ardından görüşmelerde önemli bir aşamaya geldiği belirtildi.

Haberde, henüz herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan Icardi'nin Everton'dan gelen teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi. Arjantinli futbolcunun Premier Lig'de yeni bir maceraya sıcak baktığı aktarıldı.

Yok artık Icardi! Yeni takımı şaşkına çevirdi 1

SON GÖRÜŞME YAPILACAK

Everton yönetiminin, Mauro Icardi ile transfer konusunda son bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. İngiliz kulübünün bu görüşmenin ardından Arjantinli golcüyü kadrosuna katıp katmayacağı konusunda nihai kararını vereceği kaydedildi.

Galatasaray'daki döneminin ardından boşta kalan Icardi'nin Everton'a transfer olması halinde Premier Lig kariyerinde yeni bir sayfa açılmış olacak.

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