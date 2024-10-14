YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih robotu ve net sihirbazı

Üniversite tercihleri, genç bireylerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Doğru seçim, sadece bir akademik yol haritası oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki kariyer fırsatlarını da şekillendirir. Bu süreçte adayların dikkate alması gereken pek çok faktör bulunmaktadır. Bu süreçte Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) sağladığı kaynaklar da büyük önem taşır. YÖK Lisans Atlası ve YÖK Önlisans Atlası gibi platformlar, adayların güncel verilere erişimini kolaylaştırarak daha bilinçli tercihler yapmalarını sağlar.

YÖK Atlas nedir?

YÖK Lisans Atlası ve YÖK Önlisans Atlası, yaygın olarak YÖK Atlas Tercih Robotu olarak bilinen, Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulmuş bir bilgi paylaşım platformudur. Yükseköğretim Program Atlası, ilgilendiğiniz üniversitenin fakülteleri ve yüksekokulları hakkında lisans ve önlisans programlarına dair en güncel ve doğru verileri sunar. Öğrenciler, programların genel bilgileri ile yerleşim istatistiklerini buradan kolaylıkla edinebilirler. Ancak YÖK Atlas Tercih Robotu ifadesi, bu sistemin işlevini tam olarak yansıtmaz; zira YÖK Atlas tercih sihirbazı olmaktan çok, kapsamlı bir veri paylaşım aracıdır.

YÖK Atlas ne işe yarar?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen bir bilgi paylaşım platformudur ve aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

Program bilgileri: YÖK Atlas, lisans ve önlisans programları hakkında detaylı bilgiler sunar.

Yerleşim verileri: Adaylar, belirli bir programın yerleşim istatistiklerini inceleyerek, o programa yerleşen öğrencilerin geçmiş yıllardaki başarı sıralamalarını ve kontenjan durumlarını görebilirler.

Karşılaştırma imkanları: Kullanıcılar, farklı üniversiteler ve programlar arasında karşılaştırmalar yaparak, kendi hedeflerine uygun en iyi seçeneği bulma şansı elde ederler.

Kılavuzluk: YÖK Atlas, üniversite tercih sürecinde adaylara rehberlik eder. Öğrenciler, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre en uygun programı seçmelerine yardımcı olacak verilere erişebilirler.

Güncel bilgi sağlama: Platform, üniversitelerin sunduğu programlarla ilgili en güncel verileri sunarak, adayların bilinçli tercihler yapmalarına katkıda bulunur.

İstihdam bilgileri: YÖK Atlas, mezunların istihdam durumları ve sektör içerisindeki yerleri hakkında da bilgiler sağlayarak, adayların mezun olduktan sonra karşılaşacakları fırsatları anlamalarına yardımcı olur.

YÖK Atlas nasıl kullanılır?

YÖK Lisans Atlası, YÖK Önlisans Atlası sayfalarına erişilir.

Açılan sayfada "Üniversite Seç" sekmesine giderek ilgilendiğiniz üniversiteyi belirleyin.

Seçtiğiniz üniversitenin bölümlerini görüntüleyin ve merak ettiğiniz bir bölümün üzerine tıklayın.

"Lisans / Önlisans Programı Seç" bölümünden istediğiniz programı seçin.

Programın yer aldığı üniversiteler listesinde birini belirleyip üzerine tıklayarak detayları inceleyin.

Seçtiğiniz bölümle ilgili tüm bilgilere erişerek, tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapın.

YÖK Atlas net sihirbazı, kullanıcıların tercih ettikleri programlar hakkında net bir analiz yapmalarını sağlar.

Bir diğer önemli özellik YÖK Atlas taban puanları modülüdür. Bu bölüm, geçmiş yıllardaki taban puanları ile adayların hangi programlara yerleşebileceklerini görmelerine olanak tanır.

Ayrıca, YÖK Atlas sıralama hesaplama aracı, adayların kendi başarı sıralarını öğrenmelerine yardımcı olur. Özellikle YÖK Atlas hukuk ve YÖK Atlas tıp gibi modüller, bu alanlara ilgi duyan adaylar için kritik öneme sahiptir. Hukuk ve tıp programlarıyla ilgili özel verilere erişim sağlayarak, adayların bu popüler ve rekabetçi bölümler hakkında bilinçli tercihler yapmalarına katkıda bulunur.

YÖK Atlas, tüm bu modülleri ile üniversite tercih sürecinde adayların doğru bilgiye ulaşmalarını ve en uygun kararları vermelerini kolaylaştırır.