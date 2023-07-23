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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023! ÖSYM YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?

23.07.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK Atlas tercih robotunun nasıl kullanılacağı merak ediliyor. YÖK Atlas 2023 tercih robotu ön lisans ve lisans öğrencilerine tercih sürecinde yardımcı olacak. Tercih robotu aracılığıyla adaylar, tercihlerini daha rahat oluşturabilecekler. YKS üniversite tercih süreci 27 Temmuz'da başlayacak. Peki, ÖSYM YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YÖK Atlas tercih robotu, üniversite tercih süreci için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından internette sorgulanıyor. YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir? YKS puan hesaplama ekranı ve detaylar haberimizde...

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI NEDİR?

YÖK Atlas tercih robotu adaylara geride bıraktığımız son 4 senenin taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı tanımaktadır.

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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

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YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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YÖK Atlas üniversite yks

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