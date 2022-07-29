YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır 2022? YÖK Atlas tercih robotu ile YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS 2022 tercihler ne zaman bitecek?

Üniversite tercih dönemi 27 Temmuz'dan itibaren başladı. Adaylar, tercih listelerini YKS tercih kılavuzuna göre hazırlayacak. Tercihler ÖSYM öğrenci giriş sayfası üzerinden alınacak ve adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS 2022 tercihleri YÖK Atlas tercih robotu ile nasıl yapılır? YKS 2022 tercihler ne zaman bitecek? YÖK Atlas tercih kılavuzu kullanımına ve detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih tarihleri şöyle:
27 Temmuz 2022 (bugün) - 5 Ağustos 2022 Cuma
Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.
Tercih işlemleri için: https://ais.osym.gov.tr/
YÖK Atlas tercih robotu adaylara geride bıraktığımız son 4 senenin taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı tanımaktadır.
YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor. Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.
YÖK Atlas Lisans tercih robotu: https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4.php
YÖK Atlas ÖnLisans tercih robotu:
https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t3.php
2022 üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde olacak.
2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.
|Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|Bölüm
|Puan Türü
|Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Matematik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)
|SOZ
|Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Fizik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))
|EA
4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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