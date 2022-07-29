YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır 2022? YÖK Atlas tercih robotu ile YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS 2022 tercihler ne zaman bitecek?

Üniversite tercih dönemi 27 Temmuz'dan itibaren başladı. Adaylar, tercih listelerini YKS tercih kılavuzuna göre hazırlayacak. Tercihler ÖSYM öğrenci giriş sayfası üzerinden alınacak ve adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS 2022 tercihleri YÖK Atlas tercih robotu ile nasıl yapılır? YKS 2022 tercihler ne zaman bitecek? YÖK Atlas tercih kılavuzu kullanımına ve detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih tarihleri şöyle:

27 Temmuz 2022 (bugün) - 5 Ağustos 2022 Cuma

Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

Tercih işlemleri için: https://ais.osym.gov.tr/

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas tercih robotu adaylara geride bıraktığımız son 4 senenin taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı tanımaktadır.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor. Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

YÖK Atlas Lisans tercih robotu: https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4.php

YÖK Atlas ÖnLisans tercih robotu:

https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t3.php

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde olacak.

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



