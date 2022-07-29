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YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır 2022? YÖK Atlas tercih robotu ile YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS 2022 tercihler ne zaman bitecek?

29.07.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihleri 27 Temmuz Çarşamba itibariyle ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun güncel halinin yayımlandığını açıkladı. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversite adayları tercihlerini yaparken YÖK Atlas tercih robotu en çok kullanılan ve merak edilen site oldu. Peki, YÖK Atlas tercih robotu ile YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS 2022 tercihler ne zaman bitecek? İşte yanıtları...

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır 2022? YÖK Atlas tercih robotu ile YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS 2022 tercihler ne zaman bitecek?

Üniversite tercih dönemi 27 Temmuz'dan itibaren başladı. Adaylar, tercih listelerini YKS tercih kılavuzuna göre hazırlayacak. Tercihler ÖSYM öğrenci giriş sayfası üzerinden alınacak ve adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS 2022 tercihleri YÖK Atlas tercih robotu ile nasıl yapılır? YKS 2022 tercihler ne zaman bitecek? YÖK Atlas tercih kılavuzu kullanımına ve detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih tarihleri şöyle:

27 Temmuz 2022 (bugün) - 5 Ağustos 2022 Cuma

Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

Tercih işlemleri için: https://ais.osym.gov.tr/

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas tercih robotu adaylara geride bıraktığımız son 4 senenin taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı tanımaktadır.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor. Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

YÖK Atlas Lisans tercih robotu: https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4.php

YÖK Atlas ÖnLisans tercih robotu:

https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t3.php

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde olacak.

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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YKS tercih kodu nedir?YKS tercih kodu nedir?
YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?
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