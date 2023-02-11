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  4. YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar verilmiştir

YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar verilmiştir

11.02.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) "Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar verilmiştir

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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