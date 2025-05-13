YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: "2028’e kadar en az 2 üniversitemizin ilk 200’e girmesini hedefliyoruz"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘50’nci Kuruluş Yılı ve Akademi Ödül Töreni’ düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Etkinlikte OMÜ’nün 50’nci yılına özel tanıtım filmi gösterildi ve OMÜ Devlet Konservatuvarı ile Ziraat Fakültesi’nden sanatçılar tarafından Türk Halk Müziği dinletisi sunuldu.

Gösterilerin ardından konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Millî Mücadeleyi başlattığı şehir olması hasebiyle, milletimizin yeniden doğuşunun ve bağımsızlık iradesinin başta gelen sembollerinden biridir. Bu tarihî anlam, üniversitemize de adını vermiş ve bu yönüyle OMÜ, bir eğitim kurumu olmanın ötesinde önemli bir tarihsel mirasın taşıyıcısı olmuştur” dedi.

‘GELİŞİMİNİ İSTİKRARLI BİÇİMDE SÜRDÜRMEKTEDİR’

OMÜ’nün araştırma üniversiteleri aday izleme programına dahil 6 üniversiten biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erol Özvar, “Karadeniz’in en önemli liman kentlerinden biri olarak Samsun, sadece tarihsel değil, kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Tarımdan sanayiye, ulaştırmadan turizme kadar geniş bir yelpazede ülkemizin kalkınmasına katkı sunan bu şehirde, OMÜ gibi güçlü bir üniversitenin varlığı hem şehrimiz hem de bölge açısından fevkalade mühim bir kazanımdır. OMÜ, araştırma üniversiteleri aday izleme programına dahil 6 üniversitemiz arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, akademik üretkenlikten uluslararası yayın performansına, öğretim kalitesinden proje üretme kapasitesine kadar birçok kriterde yakından takip edilen OMÜ, gelişimini istikrarlı biçimde sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

‘HER YIL 10 BİN MEZUN VEREREK TÜRKİYE’NİN İŞ GÜCÜNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR’

OMÜ’nün 50’nci yıl kutlamalarında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, “Üniversitemiz, öğrencilerinin başarısını merkeze alarak, 27 ön lisans, 98 lisans ve 393 lisansüstü programı ile yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranına ulaşmış, nitelikli eğitim seviyemiz daha da yükselmiştir. Her yıl 10 bine yakın mezun vererek, Türkiye’nin iş gücüne önemli katkılar sunmaktadır. Üniversitemiz, YÖK tarafından açıklanan 6 aday araştırma üniversitesinden biri olmanın gurur ve sorumluluğunu taşımaktadır. Hedefimiz, bu vizyon doğrultusunda bilimsel araştırmalara yatırım yapmaya ve akademik mükemmeliyetin standartlarını yükseltmeye devam etmektir. Bugünlere gelmemize katkı sağlamış bütün yöneticilerimize, akademik ve idari personelimize, şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden değerli mensuplarımızı rahmet, hürmet ve minnetle anıyorum” dedi.

"EN AZ 2 ÜNİVERSİTEMİZİN İLK 200’E GİRMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye’de bulunan 50 üniversiteyi dünya sıralamasında ilk 1000’e sokmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Özvar, “Ülkemizin 12’nci 5 yıllık Kalkınma Planında ve Yükseköğretim Kurulunun Strateji Belgelerinde yer aldığı üzere 2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda en az 2 üniversitemizin ilk 200’e, 10 üniversitemizin ilk 500’e ve 50 üniversitemizin ilk 1000’e girmesini hedefliyoruz. Sıralamalardaki mevcut durumun, OMÜ’nün sahip olduğu potansiyeli yansıtmaktan son derece uzak olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok daha iyi bir performans beklediğimizi bu vesileyle ifade etmek isterim. Tam bir yıl önce OMÜ ziyaretimde duyurmuş olduğum ‘Spor Dostu Kampüs’ projesine yoğun bir ilgi gösterdi. Detaylı değerlendirmeler neticesinde ‘Spor Dostu Kampüs’ unvanı kazanan üniversitelerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bunları 14 Mayıs’ta Rize’de kamuoyuna duyuracağız. Projenin ülkemiz ve üniversitelerimiz için hayırlı neticeler vermesini temenni ediyorum” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır