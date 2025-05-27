YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: "Üniversitelerimizi, bölgesel kalkınmayı destekleyen kurumlara dönüştürüyoruz"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi'nde konuştu. Programa Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, üniversite rektörleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

"DAHA REKABETÇİ KONUMA GELDİ"

Özvar, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretim sisteminin özellikle son yıllarda gösterdiği kurumsal dönüşüm, nitelikli insan kaynağı yatırımları ve uluslararası görünürlük hedefleriyle küresel yükseköğretim alanında daha rekabetçi bir konuma geldiğini belirtti. Yükseköğretim Kurulu olarak Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturmak amacıyla son yıllarda kapsamlı bir vizyon geliştirdiklerini vurgulayan Özvar, "Bu vizyonun temelinde, üniversitelerimizin sadece bilgi üretim merkezleri olarak değil, aynı zamanda kalkınmanın, toplumsal dönüşümün ve uluslararası iş birliğinin ana aktörleri haline gelmesi bulunmaktadır" dedi.

"EĞİTİME ADİL ERİŞİM TOPLUMSAL BİR HAKTIR"

Özvar, eğitime adil erişimin gelişmiş toplumların öne çıkan hususiyetlerinden biri olduğunu belirterek, "Yükseköğretimin bir ayrıcalık değil, toplumsal bir hak olduğuna inanıyor; Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimize nitelikli üniversite imkanı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye, hiçbir ayrım olmaksızın toplumun her kesimine son derece makul maliyetle üniversiteye erişim imkanı sunması bakımından dünyada en başarılı yükseköğretim sistemlerinden birine sahiptir" diye konuştu.

"ULUSAL DÜZEYDE SOMUT KATKILAR SUNUYORUZ"

Üniversitelerin bilimsel üretim merkezleri olarak güçlendirilmesinin, bilgi temelli iktisadi gelişmenin anahtarı olduğunu vurgulayan Özvar, "Üzerinde uzun zaman çalışarak olgunlaştırdığımız Araştırma Üniversiteleri Modeli ile uluslararası nitelikli yayınlarımızın artışı, öncelikli bilimsel alanlarda proje ve araştırma sayılarının yükselişi, küresel iş birliklerinin çeşitlendirilmesi ve bütün sektörlere yönelik doktora mezunlarının yetiştirilmesi gibi çıktılar öncelenmektedir. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı ile üniversitelerimizin yerel ihtiyaçlara çözüm üreten ve bilimsel üretimleri vasıtasıyla, bölgesel kalkınmayı destekleyen kurumlara dönüştürülmesini sağlıyoruz. Tarım, sağlık turizmi, enerji, savunma sanayi ve dijital teknolojiler gibi alanlarda ihtisaslaşan üniversitelerimizle ise mahalli sorunlara bilimsel çözümler geliştirerek hem bölgesel hem de ulusal düzeyde somut katkılar sunuyoruz" dedi.

"EĞİTİMİN ÇATISI OLAN KURUMLARI YENİDEN DÜŞÜNMEK İÇİN BİR ARADAYIZ"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da üniversitelerin sadece bilgi üretmekle kalmayıp kültürel dönüşümleri şekillendirdiğini ve dünyayı yeniden kurduğunu belirterek, "Eğitimin çatısı olan kurumları yeniden düşünmek için bir aradayız. Üniversitelerimiz, toplumumuz ve devletimiz bu sürecin üstesinden gelebilecek kapasiteye, azme ve iradeye sahiptir. Bu sempozyum da bunun en güzel örneklerinden biridir. Temennimiz, bu kongrenin geleneksel hale gelmesidir" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır