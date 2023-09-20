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Yok böyle başlangıç! Barcelona Royal Antwerp'e gol oldu yağdı... 5-0!

20.09.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İspanyol devi Barcleona sahasında Royal Antwerp'i ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık skorla üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında sahasında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Nou Camp'ta oynanan karşılaşmada Katalan ekibi rakibine adeta gol oldu yağdı.

54 DAKİKADA 5 GOL

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Barcelona mücadeleyi 11 ve 66. dakikalarda Joao Felix, 19. dakikada Robert Lewandowski, 22. dakikada Jelle Bataille (KK), ve 54. dakikada Gavi'nin golleriyle tam 5-0 kazandı ve gruba harika bir başlangıç yaptı.

100 GOL BARAJINI AŞTI

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Barcelona'da 19. dakikada fileleri havalandıran Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından Avrupa kupalarında 100 gol barajına ulaşan 3. oyuncu oldu. Katalan ekibinde 68. dakikada oyuna dahil olan Lamine Yamal, Barcelona forması altında Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç oyuncu oldu. Yamal, bu anlamda ayrıca Devler Ligi'nde maça çıkan en genç ikinci isim oldu.

Barcelona, gruplardaki bir sonraki haftada Porto deplasmanına gidecek. Antwerp ise sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

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