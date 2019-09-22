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Yok böyle bir acı! Su altında evlilik teklif ederken boğuldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Tanzanya’da kız arkadaşı Kenesha Antoine ile tatil yapan Steven Weber Jr, su altında evlenme teklif ederken boğularak hayatını kaybetti.

Yok böyle bir acı! Su altında evlilik teklif ederken boğuldu

ABD’nin Louisiana eyaletinden olan çift, tatil yapmak için Tanzanya’nın Pemba Adası’na gitti. Adada bulunan ve su altına inşa edilmiş odalardan birini kiralayan Weber Jr, planladığı evlilik teklifini gerçekleştirmek için suya girdi.

HER ŞEY KAMERADA!

Su altında kız arkadaşına evlenme teklif etmek isteyen Steven Weber Jr. plastik bir kılıfta sevgilisine yazdığı notu kız arkadaşı Kenesha Antoine’nin görebileceği şekilde suyun içindeki cam pencereye, “Senin hakkındaki her şeyi ne kadar sevdiğimi söyleyecek kadar nefesimi tutamıyorum. Ama seninle ilgili her şeyi her gün daha çok seviyorum” yazılı notu tuttu.

O sırada Antoine ise bu anları kameraya kaydediyordu. Notun arkasında ise evlenme teklifini yazan Weber Jr, yüzük kutusunu çıkartarak evlenme teklif etti. Öte yandan, Antoine’nin ise kahkaha attığı duyuldu.

'CEVABIMI ASLA DUYAMADIN'

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Kenesha Antoine, “Sudan asla çıkamadın, bu yüzden cevabımı asla duyamadın. ‘Evet! Evet! Milyonlarca kez, evet, seninle evleneceğim!’ Hayatımızın geri kalanını kutlayamadık ve kucaklayamadık, hayatımızın en güzel günü en kötüsüne dönüştü” dedi.

Weber Jr’ın nasıl boğulduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
evlilik teklifi Tanzanya deniz boğulma

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