Yok böyle bir gelin! En yakın arkadaşına…

Sosyal medya ortamında, mutlaka bir kez bile olsa denk gelmişsinizdir, ya da o düğündelerden birinde bulunmuşsunuzdur;son zamanlarda gelin beyaz giyerken gelinin en yakın arkadaşları yani nedimler tek bir renk giyer. Genelde açık tonlarda olan bu seçim düğün fotoğraflarında gelini parlatıp, daha da ön plana çıkarırken, en yakın arkadaş kadrosuna girdiğiniz için size büyük bir gurur yaşatıyordur.

Fakat şimdiki hikayedeki nedime bu durumdan pek de mutlu değil.

Genelde düğün öncesi nedimler beğenseler de beğenmeseler de gelinin onlar için seçtiği nedime elbiseleri giymek zorunda olsa da bu nedime tam tersini yaptı.

Arkadaşının verdiği gelinkle kendini büyük bir sosli sandviç gibi hissetiğini dile getiren kullanıcı, denediği andan bu yana utanç duyduğunu Facebook sayfasından paylaştı.

"Diğer nedimeler uzun ve kısa. O yüzden bu elbise onların üzerinde inanılmaz durdu. Bir kere ben en büyük bedenini sipariş etmek zorunda kaldım ve elbiseyi üstüme denediğimde ağlamaya başladım. Çok utanç verici… Kendimi şişko ve çirkin hissediyorum" diye yazan kullanıcıya cevap gelen yorumlar arasında gelini aşağılayan içerikler de bulunuyordu.

Bir kullanıcı gelinin bunu sırf kendi daha güzel görünsün diye kasten yaptığını söylerken kimi elbisenin çirkinlğine vurgu yaparak, mağdur olarak görülen gelini teselli etmeye çalıştı.



