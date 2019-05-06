Yok böyle çılgınlık! Derilerinin altına yaptırıyorlar!

Steve Haworth adlı adam en tartışmalı pratisyenlerden biri olarak karşımıza çıktı. Bir insanın görünüşünü tamamen değiştirmesi ile bilinen Amerikalı vücut modifikasyon sanatçısı Steve Haworth, genital implantlar da olmak üzere ekstrem vücut piercinglerini icat eden kişi. Derilerinin altına çeşitli şekiller ya da boynuzlar yaptıran insanları sizler için derledik.

İşte bu akıllara durgunluk veren tutku ile ortaya çıkan işler...

Haworth, kedi, sürüngen ve şeytan gibi görünmek isteyen ve heyecan arayanlar üzerinde bir çok çalışmalar yaptı.

Aynı zamanda et mühendisi olarak da bilinen ve derinin altına yerleştirilmiş bir dizi implant modasını ortaya çıkardı.

Yaptığı işi ise şöyle özetliyor: “Bir insan bana bir şey yaptırmak için geldiğinde, geçit töreninden geçiyor, ister yetişkinliğe geçiş, isterse bedenlerini geçmiş bir travma veya kötü ilişkiden geri almak."

“En büyük ödülüm, başarmaya yardımcı olduğum modifikasyon sonrasında aynaya baktıklarında yüzlerindeki o başarı ve mutluluğu görmek.” diyen Haworth'un en ünlü eseri, metal kesici uçları bir kişinin kafasına yerleştirdiği Metal Mohawk'tır ve bir kişinin kafasına cerrahi çelik çivileri vidalaması da en sıra dışı işleri arasındadır.