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Yok böyle meslek! Yattığı yerden para kazanıp dünyayı geziyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

İngiliz Instagram fenomeni Alex Shannon, herkesi kıskandıracak bir yaşam sürüyor. Pek çok kişinin hayalini kurduğu hayatı yaşayan Alex, sürdürdüğü hayatın karşılığında da dolgun bir ücret alıyor. İşte Alex'in kıskanılacak hayatından bazı kareler...

ABD Los Angeles’ta yaşayan İngiliz Alex Shannon, 10 yılı aşkın süredir moda sektöründe 'yaratıcı yönetmenlik’ yapıyordu.

35 yaşındaki Alex'in hayali ise bambaşkaydı. Sonunda hayalinin peşinde koşmaya karar verdi.

1.5 yıl önce 'uykuyu kovala' anlamına gelen 'followthenap' adlı Instagram hesabını açtı.

Ardından da lüks otel odalarındaki yataklarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmaya başladı.

Zamanla geniş takipçi kitlesine ulaştı. Sonra da oteller kendi tesislerinde kalmaları için Alex Shannon'a para ödemeye başladı.

"Oteller bana 55 bin dolar (312 bin lira) ödüyor" diyen Alex Shannon, Instagram hesabı sayesinde Paris’ten Dubai’ye, Londra’dan New York’a dünyayı adım adım gezip, lüks içinde kalarak para kazanıyor. İşte Alex'in duyanları kıskandıran hikayesi...

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Anahtar Kelimeler:
Alex Shannon abd sosyal medya instagram fenomen

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