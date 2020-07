YÖK Sanal Fuar’daki yerini alan Bartın Üniversitesi’nin standı yoğun ilgi gördü

Uluslararası öğrenciler için yapılan ilk çağrıda 76 farklı ülkeden 4 bin 743 başvurunun yapıldığı Bartın Üniversitesi’nin standı, Türk Üniversitelerini yurt dışında tanıtmak için düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliğinde yoğun ilgi gördü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 142 ülkede dikkatleri Türk yükseköğretimine çekmeyi, yükseköğrenim çağındaki gençleri sanal ortamda üniversitelerle buluşturmayı hedeflediği “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliği tamamlandı. 20-22 Temmuz 2020 tarihileri arasında gerçekleştirilen fuardaki yerini alan Bartın Üniversitesi’nin standı yoğun ilgi gördü.

2020-2021 Akademik Yılı ilk çağrısında 76 farklı ülkeden 4 bin 743 başvurunun yapıldığı Bartın Üniversitesi’ni fuarda alanında yetkin akademik insan kaynağı tarafından tanıtıldı. Fuarda farklı ülkelerden öğrencilerden gelen sorulara Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca olarak anında yanıtlar verildi. Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgi alan uluslararası öğrencilerden tercih yapmak isteyenlerin ise çevrimiçi olarak başvuruları alındı.

Öğretim elemanları, Bartın Üniversitesi’nin uluslararası öğrenciler tarafından her geçen gün daha fazla tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade ederek; şehir, eğitim fırsatları, çift ana dal ve yan dal programları, barınma imkânları, kariyer planlaması başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verdi.

YÖK’ün Türk Yükseköğretim tarihinin küresel ölçekteki ilk sanal fuarını başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte ülkemizin uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Rektör Uzun, “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliğiyle 142 ülkeden dikkatlerin Türk yükseköğretimine çekildiğinin de altını çizerek, “Türk yükseköğretim sistemimize daha çok uluslararası öğrenci dâhil edebilmek için farklı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunuldu. Bartın Üniversitesi olarak fuarın gerçekleştirildiği 3 gün boyunca onlarca ülkeden yüzlerce aday öğrenciyle görüşmeler gerçekleştirdik. Onlara ülkemizdeki eğitim fırsatlarını aktararak, Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaya davet ettik. Üniversitemizi tercih etmek isteyenlerin başvurularını çevrimiçi olarak aldık. İlk çağrıda yapılan 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvuru sayısı, ikinci başvuru dönemine denk gelen bu fuarla birlikte artmıştır. Bu düşüncelerle Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 142 ülkeden öğrencileri bir platformda toplayan sanal fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Yükseköğretim Kurulumuzun tüm bileşenlerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.